Direktori Perusahaan
AppLovin
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Data

  • Semua Gaji Analis Data

AppLovin Analis Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Data in Germany di AppLovin berkisar dari €72K hingga €105K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€82.7K - €94.3K
Germany
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€72K€82.7K€94.3K€105K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Analis Data data gajis di AppLovin untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di AppLovin in Germany mencapai total kompensasi tahunan €104,923. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Analis Data in Germany adalah €72,023.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk AppLovin

Perusahaan Terkait

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya