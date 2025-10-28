Direktori Perusahaan
AppLovin
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengembangan Bisnis

  • Semua Gaji Pengembangan Bisnis

AppLovin Pengembangan Bisnis Gaji

Kompensasi Pengembangan Bisnis in Vietnam di AppLovin total ₫2.51B per year untuk Senior Business Development Manager. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Lihat 4 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Pengembangan Bisnis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di AppLovin in Vietnam mencapai total kompensasi tahunan ₫2,988,975,360. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Pengembangan Bisnis in Vietnam adalah ₫2,134,982,400.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk AppLovin

Perusahaan Terkait

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya