Rata-rata kompensasi total Manajer Program Teknis in United States di Applied Research Solutions berkisar dari $124K hingga $176K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Applied Research Solutions. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$141K - $167K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$124K$141K$167K$176K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Don't get lowballed

Apa saja tingkat karir di Applied Research Solutions?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Applied Research Solutions in United States mencapai total kompensasi tahunan $175,950. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Applied Research Solutions untuk posisi Manajer Program Teknis in United States adalah $123,930.

