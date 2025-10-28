Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Apple berkisar dari $173K per year untuk ICT2 hingga $744K per year untuk ICT6. Paket kompensasi yearan median in United States total $345K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
