Kompensasi Insinyur Mesin in United States di Apple berkisar dari $176K per year untuk ICT2 hingga $577K per year untuk ICT6. Paket kompensasi yearan median in United States total $216K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ICT2
Junior Mechanical Engineer
$176K
$138K
$27.6K
$10K
ICT3
Mechanical Engineer
$221K
$160K
$46.2K
$15.3K
ICT4
Senior Mechanical Engineer
$339K
$193K
$123K
$22.8K
ICT5
$446K
$233K
$178K
$36.1K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Kualitas

Insinyur Manufaktur

Insinyur Termal

Insinyur Desain

Insinyur Test

Insinyur CAE

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di Apple in United States mencapai total kompensasi tahunan $577,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Apple untuk posisi Insinyur Mesin in United States adalah $226,000.

