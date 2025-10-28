Direktori Perusahaan
Apple
Apple Bankir Investasi Gaji

Rata-rata kompensasi total Bankir Investasi in India di Apple berkisar dari ₹2.48M hingga ₹3.39M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹2.66M - ₹3.21M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Bankir Investasi di Apple in India mencapai total kompensasi tahunan ₹3,388,536. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Apple untuk posisi Bankir Investasi in India adalah ₹2,482,979.

Sumber Lainnya