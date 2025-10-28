Kompensasi Insinyur Perangkat Keras in United States di Apple berkisar dari $176K per year untuk ICT2 hingga $674K per year untuk ICT6. Paket kompensasi yearan median in United States total $325K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ICT2
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
