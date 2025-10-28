Apple Insinyur Perangkat Keras Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Keras in United States di Apple berkisar dari $176K per year untuk ICT2 hingga $674K per year untuk ICT6. Paket kompensasi yearan median in United States total $325K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus ICT2 Junior Hardware Engineer $176K $145K $22.4K $8.4K ICT3 Hardware Engineer $244K $173K $56.1K $14.9K ICT4 Senior Hardware Engineer $324K $200K $101K $23.4K ICT5 $494K $251K $198K $44.7K Lihat 2 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 12.50 % semesteran )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 12.50 % semesteran )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 12.50 % semesteran )

25 % vesting pada 4th - THN ( 12.50 % semesteran ) 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Apple ?

