Kompensasi Operasi Bisnis di Apple berkisar dari $216K per year untuk ICT3 hingga $260K per year untuk ICT4. Paket kompensasi yearan median total $238K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$216K
$148K
$46.5K
$21.5K
ICT4
$260K
$171K
$68K
$20.9K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)
25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)