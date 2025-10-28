Direktori Perusahaan
Apple
Paket kompensasi Analyst median in United States di Apple total $177K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Apple.

Paket Median
company icon
Apple
Analyst
Austin, TX
Total per tahun
$177K
Level
ICT4
Gaji Pokok
$145K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$12K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Apple?
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analyst di Apple in United States mencapai total kompensasi tahunan $220,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Apple untuk posisi Analyst in United States adalah $177,000.

