Appian Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di Chennai Metropolitan Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Chennai Metropolitan Area di Appian total ₹2.76M per year untuk Software Engineer 2. Paket kompensasi yearan median in Chennai Metropolitan Area total ₹2.76M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Appian. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 3 Level Lainnya
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Pengajuan Gaji Terbaru
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Appian, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Appian in Chennai Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan ₹5,060,360. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Appian untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Chennai Metropolitan Area adalah ₹2,827,564.

