Paket kompensasi Account Executive median in United States di Appian total $338K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Appian. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Total per tahun
$150K
Level
Account Executive
Gaji Pokok
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
13 Tahun
Apa saja tingkat karir di Appian?
Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Appian, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Account Executive di Appian in United States mencapai total kompensasi tahunan $170,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Appian untuk posisi Account Executive in United States adalah $150,000.

