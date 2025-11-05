AppDirect Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di AppDirect berkisar dari CA$83K per year untuk P1 hingga CA$142K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$129K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppDirect. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Entry Level ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$128K CA$121K CA$1.6K CA$5.1K P4 Staff Software Engineer CA$142K CA$132K CA$973 CA$9.5K Lihat 3 Level Lainnya

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham Options Di AppDirect, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

