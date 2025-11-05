Direktori Perusahaan
AppDirect
AppDirect Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di AppDirect berkisar dari CA$83K per year untuk P1 hingga CA$142K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$129K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppDirect. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Entry Level)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di AppDirect, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di AppDirect in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$159,303. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppDirect untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$122,744.

