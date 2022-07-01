Direktori Perusahaan
Apollo.io
Apollo.io Gaji

Gaji Apollo.io berkisar dari $59,069 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $306,460 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Apollo.io. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $280K
Manajer Operasi Bisnis
$186K

Analis Bisnis
$164K
Ilmuwan Data
$253K
Desainer Grafis
$212K
Sumber Daya Manusia
$151K
Pemasaran
$114K
Desainer Produk
$284K
Manajer Desain Produk
$243K
Perekrut
$219K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$306K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Apollo.io, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Apollo.io adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $306,460. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Apollo.io adalah $199,020.

