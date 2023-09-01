Direktori Perusahaan
Apna
Apna Gaji

Gaji Apna berkisar dari $3,449 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $113,184 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Apna. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $48.2K
Manajer Produk
Median $48.6K
Manajer Operasi Bisnis
$39.7K

Analis Bisnis
$9.9K
Layanan Pelanggan
$3.4K
Ilmuwan Data
$113K
Desainer Produk
$16.5K
Manajer Program Teknis
$20.3K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Apna adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $113,184. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Apna adalah $29,993.

