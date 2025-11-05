Direktori Perusahaan
Aon
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Aktuaris

  • Semua Gaji Aktuaris

  • Greater London Area

Aon Aktuaris Gaji di Greater London Area

Paket kompensasi Aktuaris median in Greater London Area di Aon total £50.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aon. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£50.6K
Level
L1
Gaji Pokok
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Aon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Aktuaris penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Aktuaris di Aon in Greater London Area mencapai total kompensasi tahunan £126,433. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aon untuk posisi Aktuaris in Greater London Area adalah £50,562.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Aon

Perusahaan Terkait

  • Willis Towers Watson
  • EQ
  • BlackRock
  • Broadridge
  • Lazard
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya