Aon
  Gaji
  Aktuaris

  Semua Gaji Aktuaris

  Greater Chicago Area

Aon Aktuaris Gaji di Greater Chicago Area

Paket kompensasi Aktuaris median in Greater Chicago Area di Aon total $145K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aon. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Total per tahun
$145K
Level
L3
Gaji Pokok
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Aktuaris di Aon in Greater Chicago Area mencapai total kompensasi tahunan $153,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aon untuk posisi Aktuaris in Greater Chicago Area adalah $145,000.

Sumber Lainnya