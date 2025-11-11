Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$109K per year untuk Junior Software Engineer hingga A$189K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Melbourne Area total A$144K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANZ. Terakhir diperbarui: 11/11/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.3
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
