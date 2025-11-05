Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di ANZ total $100K per year untuk Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $100K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANZ. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
