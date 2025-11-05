Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$115K per year untuk Junior Software Engineer hingga A$216K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Melbourne Area total A$166K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANZ. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
