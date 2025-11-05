Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di ANZ berkisar dari ₹1.8M per year untuk Junior Software Engineer hingga ₹3.46M per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹1.79M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANZ. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru