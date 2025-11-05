Direktori Perusahaan
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di ANZ berkisar dari ₹1.8M per year untuk Junior Software Engineer hingga ₹3.46M per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yeanan median in Greater Bengaluru total ₹1.79M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANZ. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di ANZ?

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ANZ in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹3,964,234. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ANZ untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru adalah ₹1,788,521.

Sumber Lainnya