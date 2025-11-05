Kompensasi Ilmuwan Data in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$126K per year untuk Data Scientist hingga A$171K per year untuk Senior Data Scientist. Paket kompensasi yearan median in Greater Melbourne Area total A$119K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANZ. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
