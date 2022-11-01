Direktori Perusahaan
ANZ Gaji

Gaji ANZ berkisar dari $8,937 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Bisnis di tingkat rendah hingga $164,797 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ANZ. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Ilmuwan Data
Median $77.4K
Analis Data
Median $87.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Produk
Median $106K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $165K
Teknolog Informasi (TI)
Median $68.9K
Operasi Bisnis
$8.9K
Analis Bisnis
$85.3K
Layanan Pelanggan
$35.7K
Analis Keuangan
$40.1K
Sumber Daya Manusia
$54K
Bankir Investasi
$45.5K
Pemasaran
$73.3K
Insinyur Mesin
$92.6K
Desainer Produk
$101K
Manajer Program
$144K
Penjualan
$137K
Analis Keamanan Siber
$71.4K
Arsitek Solusi
$34.5K
Total Imbalan
$58.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ANZ ist Manajer Rekayasa Perangkat Lunak mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $164,797. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ANZ beträgt $76,239.

