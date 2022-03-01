Direktori Perusahaan
Anyscale
Anyscale Gaji

Rentang gaji Anyscale berkisar dari $144,275 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $317,500 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Anyscale. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $318K
Manajer Produk
$204K
Perekrut
$144K

Arsitek Solusi
$299K
Manajer Program Teknis
$208K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Anyscale, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

