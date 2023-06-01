Direktori Perusahaan
AnyRoad
AnyRoad Gaji

Rentang gaji AnyRoad berkisar dari $157,080 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $307,656 untuk Analis Keuangan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AnyRoad. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Analis Keuangan
$308K
Desainer Produk
$157K
Insinyur Perangkat Lunak
$194K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AnyRoad adalah Analis Keuangan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $307,656. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di AnyRoad adalah $194,025.

