ANYbotics Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Zurich Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Zurich Area di ANYbotics total CHF 87.4K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ANYbotics. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per tahun
CHF 87.4K
Level
L2
Gaji Pokok
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ANYbotics in Greater Zurich Area mencapai total kompensasi tahunan CHF 95,058. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ANYbotics untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Zurich Area adalah CHF 87,351.

