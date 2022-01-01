Direktori Perusahaan
Anthem Gaji

Rentang gaji Anthem berkisar dari $84,575 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $208,740 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Anthem. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Analis Bisnis
Median $117K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K
Arsitek Solusi
Median $201K

Manajer Ilmu Data
$209K
Ilmuwan Data
Median $145K
Analis Keuangan
$88.4K
Teknolog Informasi (IT)
$84.6K
Desainer Produk
$136K
Manajer Produk
Median $148K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Anthem, є Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,740. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Anthem, становить $140,338.

