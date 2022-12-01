Anta Gaji

Rentang gaji Anta berkisar dari $62,356 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Fesyen di ujung bawah hingga $133,718 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Anta . Terakhir diperbarui: 8/21/2025