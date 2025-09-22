Direktori Perusahaan
Ant Group
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Ant Group Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in China di Ant Group total CN¥638K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ant Group. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Paket Median
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Total per tahun
CN¥638K
Level
hidden
Gaji Pokok
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

The highest paying salary package reported for a Ilmuwan Data at Ant Group in China sits at a yearly total compensation of CN¥881,043. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Ilmuwan Data role in China is CN¥590,640.

