Ant Group Gaji

Rentang gaji Ant Group berkisar dari $54,398 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $220,743 untuk Analis Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ant Group. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $69.5K
Manajer Produk
Median $87.6K
Analis Bisnis
$221K

Pengembangan Bisnis
$56K
Ilmuwan Data
$90.6K
Pemasaran
$121K
Operasi Pemasaran
$167K
Desainer Produk
$80.4K
Manajer Proyek
$54.4K
Arsitek Solusi
$146K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Ant Group es Analis Bisnis at the Common Range Average level con una compensación total anual de $220,743. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ant Group es $89,118.

