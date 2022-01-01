Ant Group Gaji

Rentang gaji Ant Group berkisar dari $54,398 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $220,743 untuk Analis Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ant Group . Terakhir diperbarui: 8/21/2025