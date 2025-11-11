Direktori Perusahaan
Ansys
Ansys Insinyur Perangkat Lunak Produksi Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Produksi in United States di Ansys berkisar dari $124K per year untuk P2 hingga $139K per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in United States total $150K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
P1
Software Engineer 1(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Produksi di Ansys in United States mencapai total kompensasi tahunan $186,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Produksi in United States adalah $144,545.

