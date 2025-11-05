Ansys Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Pune Metropolitan Region

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pune Metropolitan Region di Ansys berkisar dari ₹1.7M per year untuk P1 hingga ₹3.18M per year untuk P4. Paket kompensasi yeanan median in Pune Metropolitan Region total ₹1.84M.

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Entry Level ) ₹1.7M ₹1.66M ₹0 ₹38.2K P2 Software Engineer 2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Lead Software Engineer ₹3.18M ₹2.95M ₹0 ₹226K Lihat 4 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama 33 % THN 1 33 % THN 2 33 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33 % vesting pada 1st - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % vesting pada 2nd - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % vesting pada 3rd - THN ( 33.00 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Ansys ?

