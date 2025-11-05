Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pittsburgh Area di Ansys berkisar dari $86K per year untuk P1 hingga $140K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in Pittsburgh Area total $129K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
