Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pittsburgh Area di Ansys berkisar dari $86K per year untuk P1 hingga $140K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in Pittsburgh Area total $129K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Entry Level ) $86K $78.3K $5.3K $2.4K P2 Software Engineer 2 $114K $95.1K $9.8K $9.2K P3 Senior Software Engineer $135K $108K $15.4K $11.7K P4 Lead Software Engineer $140K $113K $16K $11.7K Lihat 4 Level Lainnya

Jadwal Vesting Utama 33 % THN 1 33 % THN 2 33 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33 % vesting pada 1st - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % vesting pada 2nd - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % vesting pada 3rd - THN ( 33.00 % tahunan )

