Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Madrid Metropolitan Area di Ansys berkisar dari €45.7K per year untuk P2 hingga €70.1K per year untuk P3. Paket kompensasi yearan median in Madrid Metropolitan Area total €55.1K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru