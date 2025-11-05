Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Ansys berkisar dari ₹1.93M per year untuk P1 hingga ₹3.9M per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.37M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
