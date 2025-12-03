Direktori Perusahaan
Ansys
Ansys Perekrut Gaji

Kompensasi Perekrut in United States di Ansys total $99K per year untuk P2. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$100K - $114K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$87.5K$100K$114K$127K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Ansys in United States mencapai total kompensasi tahunan $127,440. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk posisi Perekrut in United States adalah $87,480.

