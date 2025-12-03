Direktori Perusahaan
Ansys
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

Ansys Manajer Produk Gaji

Paket kompensasi Manajer Produk median in Canada di Ansys total CA$122K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Paket Median
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Total per tahun
$88K
Level
P3
Gaji Pokok
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Ansys?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Ansys in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$129,878. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk posisi Manajer Produk in Canada adalah CA$120,370.

Sumber Lainnya

