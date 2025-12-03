Kompensasi Insinyur Mesin in United States di Ansys berkisar dari $111K per year untuk P2 hingga $284K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in United States total $165K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ansys. Terakhir diperbarui: 12/3/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)
