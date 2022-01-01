Ansys Gaji

Rentang gaji Ansys berkisar dari $22,287 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $190,000 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ansys. Terakhir diperbarui: 8/21/2025
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
