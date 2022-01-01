Direktori Perusahaan
Ansys Gaji

Rentang gaji Ansys berkisar dari $22,287 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $190,000 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ansys. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Insinyur Mekanik
P2 $110K
P3 $164K
Insinyur Perangkat Keras
Median $190K

Layanan Pelanggan
$63.4K
Insinyur Elektrik
$174K
Teknolog Informasi (IT)
$131K
Pemasaran
$124K
Operasi Pemasaran
$113K
Insinyur Optik
$62.3K
Manajer Produk
$131K
Manajer Proyek
$179K
Perekrut
$107K
Penjualan
$133K
Insinyur Penjualan
$39.3K
Manajer Program Teknis
$123K
Penulis Teknis
$87.1K
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)

FAQ

Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Ansys, ir $111,360.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Ansys, ir $111,360.

