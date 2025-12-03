Direktori Perusahaan
Anritsu
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penjualan

  • Semua Gaji Penjualan

Anritsu Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Penjualan in Taiwan di Anritsu berkisar dari NT$680K hingga NT$947K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Anritsu. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$23.7K - $28K
Taiwan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$22.2K$23.7K$28K$30.9K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Penjualan data gajis di Anritsu untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Anritsu?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Penjualan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Anritsu in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$946,820. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Anritsu untuk posisi Penjualan in Taiwan adalah NT$679,768.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Anritsu

Perusahaan Terkait

  • Spotify
  • PayPal
  • Coinbase
  • Lyft
  • Intuit
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anritsu/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.