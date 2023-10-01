Direktori Perusahaan
Anritsu
Anritsu Gaji

Rentang gaji Anritsu berkisar dari $25,853 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $172,860 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Anritsu. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Insinyur Elektrik
$95.5K
Teknolog Informasi (IT)
$55.9K
Manajer Produk
$173K

Manajer Proyek
$171K
Penjualan
$25.9K
Insinyur Penjualan
$34K
Insinyur Perangkat Lunak
$35.4K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Anritsu adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $172,860. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Anritsu adalah $55,885.

