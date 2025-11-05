Direktori Perusahaan
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Insinyur Perangkat Lunak Gaji di India

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di Anheuser-Busch InBev total ₹3.11M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Anheuser-Busch InBev. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹3.11M
Level
6
Gaji Pokok
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Anheuser-Busch InBev?
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Anheuser-Busch InBev in India mencapai total kompensasi tahunan ₹4,227,909. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Anheuser-Busch InBev untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹2,619,712.

Sumber Lainnya