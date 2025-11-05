Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Indianapolis, IN Area di Angi total $188K per year untuk L2. Paket kompensasi yearan median in Indianapolis, IN Area total $173K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Angi. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Angi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
