Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Denver And Boulder Area di Angi berkisar dari $143K per year untuk L1 hingga $252K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Greater Denver And Boulder Area total $183K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Angi. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Angi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru