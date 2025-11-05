Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area di Angi berkisar dari $167K per year untuk L2 hingga $186K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $185K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Angi. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Angi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
