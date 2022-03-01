Direktori Perusahaan
Gaji Angi berkisar dari $49,750 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $280,812 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Angi. Terakhir diperbarui: 8/29/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $195K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L3 $274K
L4 $281K

Ilmuwan Data
Median $207K
Desainer Produk
Median $138K
Perekrut
Median $130K
Asisten Administratif
$112K
Analis Bisnis
$167K
Analis Keuangan
$169K
Sumber Daya Manusia
$130K
Pemasaran
$78.6K
Penjualan
$49.8K
Peneliti UX
$184K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Angi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

