Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Angel One berkisar dari ₹3.05M per year hingga ₹6.87M. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹3.8M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Angel One. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
