Direktori Perusahaan
Angel One
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

  • Greater Bengaluru

Angel One Ilmuwan Data Gaji di Greater Bengaluru

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Bengaluru di Angel One total ₹6.8M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Angel One. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹6.8M
Level
T3
Gaji Pokok
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Apa saja tingkat karir di Angel One?

₹13.95M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,615 ribu+ (terkadang ₹2,6150 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Angel One in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹10,858,660. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Angel One untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Bengaluru adalah ₹7,216,618.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Angel One

Perusahaan Terkait

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Uber
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya