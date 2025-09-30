Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di Anaplan berkisar dari £69.2K per year untuk P2 hingga £121K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £91K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Anaplan. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Anaplan, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
