Anaplan Gaji

Gaji Anaplan berkisar dari $73,630 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $346,725 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Anaplan. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Arsitek Solusi
Median $168K
Manajer Produk
Median $132K

Sumber Daya Manusia
Median $344K
Penjualan
Median $250K
Analis Bisnis
$262K
Layanan Pelanggan
$98.5K
Kesuksesan Pelanggan
$281K
Ilmuwan Data
$116K
Teknolog Informasi (TI)
$138K
Operasi Pemasaran
$89.2K
Desainer Produk
$270K
Manajer Proyek
$154K
Perekrut
$73.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$347K
Manajer Program Teknis
$239K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Anaplan, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

A função com maior remuneração reportada na Anaplan é Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $346,725.
A remuneração total anual mediana reportada na Anaplan é $156,545.

