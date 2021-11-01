Direktori Perusahaan
Amplify
Amplify Gaji

Rentang gaji Amplify berkisar dari $73,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $160,800 untuk Perekrut di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Amplify. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K
Manajer Produk
Median $135K
Peneliti UX
Median $95K

Layanan Pelanggan
$73.5K
Analis Data
$115K
Teknolog Informasi (IT)
$131K
Pemasaran
$129K
Desainer Produk
Median $110K
Manajer Proyek
$133K
Perekrut
$161K
FAQ

据报道，Amplify最高薪的职位是Perekrut at the Common Range Average level，年总薪酬为$160,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Amplify的年总薪酬中位数为$130,117。

